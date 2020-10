Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs sambata, la ora 17.03, in județul Vrancea, la adancimea de 143 kilometri, transmite Mediafax.Seismul s-a produs la ora 17.03 in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, la adancimea de 143 kilometri. Cutremurul s-a…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.8 a fost anuntat de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Conform sursei citate seismul a avut epicentrul in judetul Vrancea, la 10 kilometri adancime, si a fost inregistrat la ora 00.21. Cutremurul s a produs la 70 km E de Brasov, 89 km…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade s-a produs in aceasta dimineața in apropiere de Brașov, in zona seismica Vrancea. Seismul s-a produs luni dimineata, la ora locala 2:26, la o adancime de 82 de kilometri, conform datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe Richter s-a produs joi noaptea Foto ISU Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe Richter s-a produs joi noaptea, la ora locala 23:02, în judetul Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului. Seismul…

- Seismul s-a produs la ora locala 16:34, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la adancimea de 91 de kilometri. Cutremurul s-a produs la 70 km est de Brasov, 76 km nord-est de Ploiesti, 117 km sud de Bacau, 120 km vest de Braila, 121 km vest de Galati, 127 km nord de Bucuresti, 150 km nord-est…

- Continua valul de cutremure in Romania. Un nou seism, marți dimineața. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in noaptea de luni spre marți, la ora locala 05.44, s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur cu magnitudinea 3.0, la o adancime de…

- bull; Seismul s a produs la adancimea de 127 kilometri. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului transmite ca, astazi, la ora 5:44:45 ora locala a Romaniei , s a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 127 kilometri.Cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3 pe Richter s-a produs marti dimineata Foto ISU Un cutremur cu magnitudinea 3 pe Richter s-a produs marti dimineata, la ora locala 5:44, în zona seismica Vrancea, judetul Buzau, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare…