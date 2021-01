Cutremur, in Romania, la cateva minute dupa miezul noptii Un cutremur cu magnitudinea 3.5 a fost inregistrat la ora 00:13 ora locala a Romaniei , in judetul Vrancea. Seismul caracterizat de specialisti drept slab, a avut loc la 130 kilometri adancime. Epicentrul a fost localizat la 74 km E de Brasov, 96 km S de Bacau, 96 km NE de Ploiesti, 121 km V de Galati, 123 km NV de Braila, 149 km N de Bucuresti, 164 km NE de Pitesti, 178 km SV de Iasi, si 186 km E de Sibiu. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs vineri dimineata, la ora locala 2:59, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la o adancime de 77 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului ( INCDFP ). Seismul a avut loc in apropierea…

- Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs vineri dimineata, la ora locala 2:59, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la o adancime de 77 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc in apropierea…

- Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs vineri dimineata, la ora locala 2:59, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la o adancime de 77 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc in apropierea…

- Activitate seismica intensa, sambata dimineața. Dupa cele doua cutremure din Banat , INFP anunța producerea unui nou seism, de data aceasta in Vrancea. Cu o intensitate de 2,6 grade pe scara Richter, cutremurul a avut loc la ora 9:26, la o adancime de 90 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Potrivit datelor upublicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), Un cutremur cu magnitudinea 3,6 grade pe scara Richter s-a produs joi, la ora 22.43, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la adancimea de 125 de kilometri. Seismul a avut loc in apropierea…

- Un cutremur s-a produs miercuri seara, in zona seismica Vrancea, la adancimea de 96 de kilometri, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc la 77 kilometri de Brasov și a avut o magnitudine de 3,5 grade pe scara Richter. In luna decembrie,…

- In ziua de 08 Decembrie 2020 la ora 21:18:35 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adancimea de 104km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 71km E de Brasov, 80km NE de Ploiesti, 113km S de Bacau, 119km…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.3 grade a avut loc, la ora 00.15, in judetul Buzau, Zona Seismica Vrancea. Aparatura Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a detectat seismul la adancimea de 115 kilometri. Epicentrul a fost localizat la 77 km E de Brasov, 82 km NE de…