Cutremur, in Romania, in aceasta noapte. Ce magnitudine au stabilit seismologii

Stiri pe aceeasi tema

- bull; Seismul s a produs la adancimea de 127 kilometri. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului transmite ca, astazi, la ora 5:44:45 ora locala a Romaniei , s a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 127 kilometri.Cutremurul…

- bull; Seismul s a produs la adancimea de 141 km.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a transmis ca, astazi, la ora 18:26:06 ora locala a Romaniei , s a produs in zona seismica Vrancea un cutremur slab, cu magnitudinea ml 3.6, la adancimea de 141 km.Cutremurul s a produs…

- bull; Seismul s a produs la adancimea de 116 kilometri.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a transmis ca, astazi, la ora 13:04:52 ora locala a Romaniei , in zona seismica Vrancea s a produs un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 116km.Cutremurul s a…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs miercuri dimineata, la ora 01:39, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, a anunțat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Conform datelor INCDFP, seismul s-a produs la o adancime de 140 de kilometri…

- bull; Anunt al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului Institutul National de Cercetare ndash; Dezvoltare pentru Fizica Pamantului transmite ca astazi, la ora 14:12:55 ora Romaniei , s a produs in zona seismica Vrancea, un cutremur mediu cu magnitudinea 4.5, la adancimea…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe Richter s-a produs luni dupa-amiaza, la ora locala 15:44, in judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 103 kilometri. Cutremurul s-a produs…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe Richter s-a produs luni dupa-amiaza, la ora locala 15:44, in judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Seismul a avut loc la o adancime de 103 kilometri. Cutremurul s-a produs…

- Un cutremur de magnitudine 4.1 a avut loc la ora 15:07, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, conform infp.ro.Institutul National pentru Fizica Pamantului a informat ca "in ziua de 24 Mai 2020, la ora 15:07:08 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea…