Cutremur în nord-estul Chinei: zeci de clădiri s-au prăbuşit Un cutremur cu magnitudinea de 5,4 grade pe scara Richter a lovit nord-estul Chinei duminica, a anuntat Institutul Geologic al SUA (USGS), autoritatile raportand ca cel putin zece persoane au fost ranite si zeci de cladiri s-au prabusit, transmite AFP, citat de Agerpres. Locuitorii din zona afectata de seism au postat videoclipuri pe retelele de socializare cu lampi care se misca pe tavan, podele care tremura sau oameni care parasesc cladiri, inclusiv o inregistrare in care mai multe persoane pasesc peste caramizi imprastiate pe sol. Cutremurul a avut loc la ora locala 2:33 a.m. (6:33… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

