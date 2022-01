Cutremur duminica 16.01.2022 in zona seismica Buzau Vrancea In ziua de 16.01.2022, 15:43:12 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea EWS 4.5, la adancimea de 145.813 km. Cutremurul s-a produs la 63km E de Brasov, 94km SV de Bacau, 98km N de Ploiesti, 134km V de Galati, 137km NV de Braila, 153km N de Bucuresti, 159km NE de Pitesti, 174km E de Sibiu, 178km SV de Iasi, 218km N de Ruse. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

