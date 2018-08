Cutremur de magnitudine 7,3 în Venezuela Un cutremur de magnitudine 7,3 s-a produs marti in nordul Venezuelei si ar putea fi urmat de tsunami, transmite Reuters. US Geological Survey (USGS, serviciul de monitorizare geologica din SUA) a precizat ca miscarea seismica a avut loc la 123,11 km sub suprafata scoartei terestre. Centrul american pentru tsunami in Pacific a apreciat ca este posibil sa se declanseze mai multe tsunami mici de-a lungul coastei de nord a Venezuelei, in apropierea epicentrului. Jessica Turner, geofizician in cadrul USGS, a precizat ca adancimea mare amortizeaza o parte din efecte, dar un cutremur de o asemenea magnitudine… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Institutului american de geofizica USGS, preluat de Reuters, miscarea telurica a avut 7,2 grade si s-a produs la o adancime foarte mica, de 1 kilometru.Nu a fost emisa alerta de tsunami de catre Centrul de avertizare de tsunami din Pacific.Mai devreme duminica, un cutremur…

- Un cutremur de 7 grade pe scara Richter a zguduit duminica insula turistica indoneziana Lombok, al doilea seism major din aceasta zi, a anuntat agentia de geofizica a tarii, conform dpa. Potrivit Institutului american de geofizica USGS, preluat de Reuters, miscarea telurica a avut 7,2 grade si s-a produs…

- Un cutremur cu magnitudine 8,2 s-a produs duminica in jurul orei 02.00 GMT (5:00, ora Romaniei) in Oceanul Pacific, la est de Fiji si la nord de Tonga, informeaza Reuters si DPA, care preiau datele USGS (US Geological Survey, serviciul de monitorizare geologica al SUA). Nu au fost raportate victime…

- Un cutremur cu magnitudine 8,2 s-a produs duminica in jurul orei 02.00 GMT in Pacific, la est de Fiji si la nord de Tonga, informeaza Reuters si DPA, care preiau datele USGS (US. Geological Survey, serviciul de monitorizare geologica al ...

- Un cutremur cu magnitudine 8,2 s-a produs duminica in jurul orei 02.00 GMT in Pacific, la est de Fiji si la nord de Tonga, informeaza Reuters si DPA, care preiau datele USGS (US. Geological Survey, serviciul de monitorizare geologica al SUA. Nu au fost raportate victime sau daune materiale imediat…

- Un cutremur cu magnitudine 8,2 s-a produs duminica in jurul orei 02.00 GMT in Pacific, la est de Fiji si la nord de Tonga, informeaza Reuters si DPA, care preiau datele USGS (US. Geological Survey, serviciul de monitorizare geologica al SUA. Nu au fost raportate victime sau daune materiale imediat…

- Statele Unite au cerut luni Organizatiei Statelor Americane (OAS) sa excluda Venezuela, informeaza Reuters. Potrivit AFP, ideea este sustinuta si de Argentina, Brazilia, Canada, Chile, Mexic si Peru. "Suspendarea (...) ar arata ca OAS isi sustine cuvintele cu actiuni si ar trimite un semnal…

- Statele Unite isi mentin sanctiunile impotriva Venezuelei dupa ce un misionar american a fost eliberat sambata din aceasta tara, a anuntat vicepresedintele Mike Pence printr-un mesaj in reteaua Twitter, semnalat de Reuters. "Foarte bucuros ca Josh Holt este din nou acasa cu familia sa - unde ii este…