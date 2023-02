Cutremur de 7,8 grade pe scara Richter în Turcia. Turcia cere ajutor internațional Cel puțin 100 de oameni au murit, dupa ce un cutremur devastator, de magnitudine 7.8, a zguduit Turcia in aceasta dimineata. Mai multe cladiri au fost puse la pamant si sute de oameni au fost prinsi sub daramaturi. Numarul ranitilor nici nu poate fi contabilizat la aceasta ora. Guvernul Turciei cere ajutor internațional. Sursa foto: Profimedia Update 07:00 – Autoritatea pentru Situații de Urgența din Turcia anunța ca 76 de persoane au fost confirmate ca fiind decedate, iar cel puțin alte 440 au fost ranite. In Siria, ministrul adjunct al Sanatații a declarat ca cel puțin 42 de persoane au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

