Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea preliminara de 5,5 grade s-a produs luni dimineata in Marea Mediterana, in largul coastelor de sud-vest al Greciei, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Un seism cu magnitudinea preliminara de 5,5 grade s-a produs luni dimineata in Marea Mediterana,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,0 pe scara Richter s-a inregistrat miercuri seara la cinci kilometri vest de municipiul Sabana Grande de Boya, in sud-estul Republicii Dominicane, fara sa existe deocamdata informatii despre victime sau pagube materiale, relateaza EFE. Potrivit Serviciului…

- Un seism de suprafata cu magnitudinea de 5,1 grade s-a produs sâmbata dimineata în centrul Japoniei, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Cutremurul, cu epicentrul la aproximativ 10 kilometri adâncime, s-a produs la ora locala 10.29 (04.29, ora RM),…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade a avut loc miercuri in nord-estul Afganistanului, anunta Institutul american de geofizica (USGS), potrivit Mediafax.Cum a devenit 9 mai o zi cu o importanța CRUCIALA in istoria Romaniei Cutremurul s-a produs la ora locala 15.11 (12.41, ora Romaniei),in…

- Cel putin 31 de persoane au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 care s-a produs in apropiere de orasul Sisakht din provincia Kohgiluye, aflata in vestul Iranului. Cutremurul, resimtit si in provincia Boyerahmad, a avut loc miercuri la ora locala 10:38 (06:08 GMT), a precizat agentia de…

- Seismul s-a produs in apropierea orasului Sisakht, situat la aproximativ 700 de kilometri de Teheran, la o adancime de opt kilometri. Cutremurul a avut loc la ora locala 08.38 (06.08, ora Romaniei). Un oficial din cadrul serviciilor de urgenta din Iran a transmis ca nu au fost semnalate victime sau…

- UPDATE: Un seism cu magnitudinea de 5,9 s-a produs luni in largul Insulelor Moluce din Indonezia, au anuntat reprezentantii Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey – USGS), citati de Reuters. Epicentrul acestui seism, care a avut loc la ora locala 02.30 (duminica…

- Un seism cu magnitudinea de 5,9 s-a produs luni in largul Insulelor Moluce din Indonezia, au anuntat reprezentantii Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS), citati de Reuters. Epicentrul acestui seism, care a avut loc la ora locala 02.30 (duminica 19.30…