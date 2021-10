Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 6,8 s-a produs luni in regiunea Peninsulei Alaska, au anuntat reprezentantii Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), citati de Reuters. Specialistii de la sistemul de avertizare pentru tsunami din Statele Unite ale Americii au precizat ca nu au emis o alerta…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat in aceasta seara ca a avut loc un nou cutremur in țara noastra. Seismul a fost de mici dimensiuni și s-a produs la ora 18:17.

- Nu a fost emisa o alerta de tsunami, datorita adancimii la care s-a produs acest cutremur de pamant, a precizat Centrul american de avertizare pentru tsunami, al carui sediu se afla in Hawaii.Seismul, a carui magnitudine a fost actualizata in crestere dupa ce intensitatea lui fusese estimata initial…

- In aceasta dimineața un nou cutremur s-a inregistrat in țara noastra. Seismul a avut loc in zona județului Argeș și s-a produs la adancimea de 5 kilometri, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. CITEȘTE ȘI: Educația financiara va fi introdusa in școli Seismul s-a…

- Cutremur in Romania! Seismul a fost foarte puternic și s-a produs in Vrancea. Ce magnitudine a avut acesta și cum s-a resimțit? Iata detaliile emise de specialiști imediat dupa seism. Cutremur puternic in Romania: seismul s-a produs in Vrancea Un cutremur semnificativ a fost resimțit in cursul zilei…

- In ziua de 08 August 2021, la ora 16:32:00 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Grecia un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.9, la adancimea de 21km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 118km SV de Thessaloniki, 176km N de Patra, 247km S de Skopje, 248km NV de Piraeus, 249km NV de…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe Richter s-a produs luni seara, la ora 18.02, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamintului (INCDFP). Este al 11-lea seism produs in ultimele doua zile. Seismul a avut loc la adincimea de 131 kilometri,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade a lovit duminica provincia Fars din sudul Iranului, a anunțat televiziunea de stat iraniana, preluata de Reuters.Nu exista deocamdata informații imediate privind victime sau pagube înregistrate în zona în care s-a produs seismul, epicentrul…