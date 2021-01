Cutremur de 6.2 grade pe scara Richter: Cel puțin 35 de morți, sute de răniți și sute de clădiri distruse Cutremur de 6.2 grade pe scara Richter: Cel puțin 35 de morți, sute de raniți și sute de cladiri distruse Un seism cu magnitudinea de 6.2 pe scara Richter a lovit insula Sulawesi. Cel putin 35 de persoane si-au pierdut viata și alte cateva sute au fost ranite. Echipele de salvatori cauta printre ruinele mai multor cladiri prabusite, printre care si un spital, in speranta gasirii unor supravietuitori. Seismul care a durat aproximativ 7 secunde a provocat mai multe alunecari de teren si a afectat reteaua de alimentare cu energie electrica. Cu doar cateva ore inainte, un cutremur de 5.9 pe Richter… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

