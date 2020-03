Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur a avut loc, miercuri seara, in zona seismica Vrancea, Covasna. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter s-a produs la ora 22:23:37, la adancimea de 113km. Cutremurul a avut loc in apropierea oraselor: 48 km E de Brasov,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs marți in județul Vrancea, la adancimea de 88 kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Bacau (84), Brașov (88 km), Ploiești…

- Un seism cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs, luni dupa-amiaza, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit sursei citate, cutremurul a avut loc la ora 14:20, la adancimea de 66 de…

- Violeta Stoica Seismul care s-a produs in zona Vrancea ieri dimineața, la ora 3:26, cel mai puternic dintre cele 16 cutremure care au fost inregistrate cu magnitudine de peste 2 grade Richter de la inceputul acestui an, a fost resimțit și de prahoveni. Reacțiile pe care le-au avut ploieștenii dupa…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs, sambata seara, in județul Buzau, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, potrivit MEDIAFAX.Potrivit INCDFP, cutremurul a avut loc la ora 18.49, in județul Buzau. Opt morți și tot…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in județul Vrancea, la adancimea de 128 de kilometri, scrie Mediafax.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la ora 3.09 in județul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade pe scara Richter s-a produs luni, la ora 12:54, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la adancimea de 136 de kilometri, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Conform datelor, seismul a avut loc in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea 2.9 a fost inregistrat de seismografele Institutlui National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, la ora 21:32:36 in judetul Vrancea, la adancimea de 82 km.Epicentrul a fost localizat la 71 km E de Brasov, 92 km NE de Ploiesti, 101 km S de Bacau, 122 km V de…