Cutremur cu magnitudinea 7 în Mexic. Cel puțin o persoană a murit Un cutremur cu magnitudinea 7 pe scara Richter s-a produs marti seara la orele 20.47 (miercuri, 01.47 GMT) in sud-estul Mexicului. In urma seismului puternic, cel putin o persoana a murit si au fost inregistrate pagube materiale, informeaza Reuters, citata de News și Agerpres. Seismul, care a avut loc la 17 kilometri de Acapulco, in statul Guerrero, la 400 km sud de Ciudad de Mexico, a durat mai putin de un minut si a fost resimtit puternic in intreaga capitala, potrivit mai multor jurnalisti ai agentiei France Presse. De asemenea, mai multe state au ramas fara curent electric. Guvernatorul statului,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

