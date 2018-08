Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 6 a lovit duminica dimineata vestul Iranului, in apropierea orasului Kermanshah, facand un mort si cel putin 58 de raniti, transmit Reuters si AFP, citand agentia locala Tasnim. Seismul s-a produs la ora 22.13 GMT, la o adancime de 10 kilometri. El a fost urmat de o replica…

- Un cutremur de magnitudinea 7 a zguduit duminica Insula indoneziana Lombok (sud), a anuntat Institutul american de geofizica USGS, la o saptamana dupa un prim cutremur - soldat cu 17 morti - pe aceasta insula turistica situata la est de Bali. Autoritatile au lansat o alerta de tsunami si au recomandat…

- Un cutremur de magnitudinea 5,9 a avut loc duminica in vestul Iranului, unde cel putin 287 de persoane au fost ranite, la cateva ore dupa ce doua seisme au fost inregistrate in sudul tarii, potrivit Irna, relateaza AFP. Cei mai multi dintre raniti au putut sa paraseasca spitalele in care au primit ingrijiri,…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit vestul Japoniei luni dimineata, iar autoritatile din regiunea Osaka se tem ca mai multe persoane si-au pierdut viata, printre care o fetita de noua ani, au informat mai multe media nipone, citate de AFP.

- Mai mult de 200 de persoane au fost ranite și cel puțin trei au decedat in urma unui puternic cutremur care a avut loc in Japonia, in Osaka - a doua cea mai mare metropola a țarii, anunța NHK, citat de Reuters.