Cutremur cu magnitudinea 5. Este cel mai puternic seism din acest an

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cutremurului produs, miercuri, la ora 20,15, in zona seismica Vrancea, nu au fost semnalate urgente la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112, anunta Raed Arafat, la Romania TV. Un cutremur cu magnitudinea de 5 pe scara Richter s-a produs miercuri seara in zona Vrancea la ora 20,15,47,…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat in cursul serii de miercuri, ora 20:15, un cutremur cu magnitudinea 5 pe scara Richter reevaluat la 4.7 la adancimea de 144.738 kilometri.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: Covasna 12km , Intorsura…

- Cutremur cu magnitudinea 5 pe scara Richter, produs in zona Vranceade: Laura Buciu Un cutremur cu magnitudinea 5 pe scara Richter s-a produs, miercuri seara, in zona seismica Vrancea, la o adancime de 144 de kilometri, potrivit Institutului National de Fizica Pamantului. Institutul National de Cercetare…

- Un cutremur cu magnitudinea 5 a avut loc miercuri seara, fiind cel mai puternic seism inregistrat in Romania in acest an.Cutremurul, care a avut magnitudinea 5, s-a produs la ora 20.15, la adancimea de 144,7 kilometri. Citește și: Imagini FABULOASE: Simona Halep a uimit pe toata lumea…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite In ziua de 25/04/2018 la ora 20:15:47(ora Romaniei) s-a produs in Romania un cutremur cu magnitudinea 5 pe scara Richter, la adancimea de 144.738km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Covasna(12km),…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite:In ziua de 25/04/2018 la ora 20:15:47(ora Romaniei) s-a produs in Romania un cutremur cu magnitudinea 5 pe scara Richter, la adancimea de 144.738km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,7 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs in Romania in jurul orei 00:57, in zona seismica Vrancea. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 02/03/2018 la ora 00:57:39(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea,…