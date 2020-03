Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,3 grade pe scara Richter s-a produs, duminica, in Insulele Kurile. Seismul a avut loc la ora 9:35, la o adancime de 15 km. Momentan, nu se cunosc detalii cu privire la eventuale pagube materiale sau victime. Kurile este un grup 56 de insule vulcanice din estul Asiei, situate…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,9 a avut loc, joi, in larg, la 99 de kilometri sud-est de Insulele Kurile, aflate sub jurisdictia Rusiei, a informat Institutului de Geofizica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 7,7 a zguduit marti Caraibe, intre Cuba si Jamaica, declansand o alerta de tsunami in regiune, au anuntat centre americane specializate, transmite AFP. Epicentrul cutremurului a fost localizat in mare, la sud de Cuba si la nord-vest de Jamaica, la o adancime estimata de 10…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs la 81 de kilometri vest de localitatea Adak din statul american Alaska, la o adancime de 10 kilometri, a informat joi Institutul de Geofizica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. In urma seismului nu exista pericol de tsunami, a indicat…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,6 s-a produs marti la 10 kilometri sud de localitatea Indios din Puerto Rico, a anuntat Institutul de Geofizica al Statelor Unite (USGS), citat de agentiile Xinhua si Reuters potrivit Agerpres. Seismul a avut loc la ora 8:24 GMT, iar epicentrul sau a fost stabilit la…