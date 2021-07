Stiri pe aceeasi tema

- Compania A&D Pharma, parte a Dr.Max Group, care deține lanțul de farmacii cu același nume, a inchiriat un depozit de 9.000 de metri patrați in proiectul CTPark Sibiu situat in zona de vest a orașului, tranzacție intermediata de compania de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Acesta va…

- Compania de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield Echinox a consiliat grupul Lion’s Head, proprietarii centrului de afaceri Oregon Park din București, in procesul de auditare și certificare DEKRA Trusted Facility. Obținerea acestei certificari reprezinta o confirmare a faptului ca masurile de siguranța…

- Compania de constructii Bog’Art a anuntat miercuri ca a demarat dezvoltarea Art City, un proiect rezidential de lux in nordul Bucurestiului, in valoare de 20 de milioane de euro. Proiectul imobiliar cuprinde 141 de apartamente, 500 de metri patrati de spatii comerciale si 180 de locuri de parcare,…

- Volumul tranzacțiilor de inchiriere pe piața birourilor din București s-a ridicat in primul trimestru al anului 2021 la 48.000 de metri patrați, in scadere cu 9% fața de perioada similara a anului precedent, cand pandemia Covid-19 era inca la debut in Europa, releva datele companiei de consultanța imobiliara…

- Piața locala a spațiilor logistice și industriale a inceput și anul 2021 pe un trend pozitiv, volumul tranzacționat in primele trei luni ale anului ridicandu-se la aproape 200.000 de metri patrați, dublu fața de perioada similara a anului precedent, potrivit datelor firmei de consultanța imobiliara…

- Compania de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield Echinox a asistat River Development, unul dintre cei mai experimentați dezvoltatori imobiliari din piața locala, in procesul de vanzare a cladirii The Light One din București catre grupul austriac Uniqa in cea mai mare tranzacție imobiliara a inceputului…

- Compania de construcții cu capital privat,Integral S.A, a scos spre inchiriere o cladire pe care o detine in zona semicentrala a Municipiului Buzau, arata datele furnizate de companie. Cladirea situata pe Calea Eroilor, langa intersecția cu Bulevardul Unirii, figureaza in lista facuta publica, ca și…