- Compania americana JBS, cel mai mare producator de carne din lume, a fost ținta unui sofisticat atac cibernetic, hackerii fiind, cel mai probabil, din Rusia, transmite BBC. Operațiunile companiei din Australia, Canada și SUA au fost suspendate temprorar din cauza atacului. Casa Alba a precizat…

- Facebook a inceput testarea unui nou instrument de socializare, in care elementul principal este localizarea – grupurile de participanti se creeaza pe criteriu geografic, cu scopul punerii in legatura a oamenilor care locuiesc in aceeasi zona. Disponibila doar celor peste 18 ani, sectiunea Neighborhoods…

- Directorul executiv al EMA, Emer Cooke, a ținut și o conferința de presa online pe tema vaccinarii cu Johnson&Johnson, in care a menționat ca „efectele adverse sunt foarte rare, dar este foarte important pentru medici sa fie conștienți de posibilele efecte. Orice recomandare a medicilor poate modifica…

- OMS: vaccinul Johnson & Johnson, recomandat și pentru variante mai contagioase. Vaccinul american impotriva COVID-19 al companiei Johnson & Johnson este recomandat chiar și in țarile unde se afla in circulație variante mai contagioase ale coronavirusului, au precizat ieri expertii OMS. Vineri, organizația…

- Compania americana in domeniul biotehnologiei Moderna a inceput sa testeze un vaccin impotriva covid-19 asupra unor copii cu varsta cuprinsa intre sase luni si 11 ani, anunta firma marti intr-un comunicat, relateaza AFP. Acest test clinic vizeaza in total 6.750 de copii in Statele Unite si Canada,…

