- Alegerile din Chișinau au fost anulate dupa ce Curtea Suprema de Justiție a menținut decizia Curții de Apel. Andrei Nastase, caștigatorul turului doi de scrutin nu va fi primar. Decizia de invalidare a scrutinului a fost pronunțata, luni seara, in timp ce in fața instanței susținatorii PDA și PAS protestau…

- Curtea Suprema de Justitie din Republica Moldova a dispus, luni seara, mentinerea deciziei Judecatoriei Chisinau si a Curtii de Apel prin care a fost anulat scrutinul organizat pe 3 iunie pentru desemnarea primarului capitalei Republicii Moldova, castigat de Andrei Nastase, scrie stiripesurse.ro.Astazi…

- Curtea Suprema de Justiție din Republica Moldova a dispus, luni seara, mentinerea deciziei Judecatoriei Chișinau și a Curții de Apel prin care a fost anulat scrutinul organizat pe 3 iunie pentru desemnarea primarului capitalei Republicii Moldova, castigat de Andrei Nastase."Astazi a fost ucisa…

