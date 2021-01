Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua dosare - care vizeaza hotelul pe care Donald Trump il detine la Washington - sunt "caduce", stabileste cea mai inalta jurisdictie, care ia astfel act de plecarea sa de la Casa Alba. Imediat diupa alegerea miliardarului republican, in 2016, proceduri au fost intentate - la Washington si New…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a dispus luni sa se inchida procedurile judiciare angajate impotriva lui Donald Trump, in numele unei clauze a Constitutiei care interzice unui presedinte sa accepte venituri de origine straina, relateaza AFP potrivit news.ro. Cele doua dosare - care vizeaza…

- Casa Alba a reacționat la sancțiunile impuse de China impotriva a 28 de cetațeni ai Statelor Unite, inclusiv a secretarului de stat in perioada fostului președinte american Donald Trump. Despre acest lucru a anunțat Reuters cu referire la reprezentantul oficial al Consiliului Național de Securitate…

- Facebook Inc si Instagram vor prelungi blocarea conturilor presedintelui Statelor Unite in exercitiu, Donald Trump, pentru cel putin urmatoarele doua saptamani pana la incheierea tranzitiei prezidentiale, a anuntat directorul executiv Mark Zuckerberg, citat joi de Reuters. Twitter Inc, Facebook si Snap…

- O membra democrata a Congresului, Ilhan Omar, a anuntat miercuri ca pregateste documentele pentru un impeachment impotriva presedintelui in exercitiu Donald Trump, dupa ce sustinatori ai acestuia au invadat Capitoliul in timpul sesiunii Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidentiale…

- Washington DC, capitala federala a Statelor Unite, a mobilizat Garda Naționala pentru a ii asista pe polițiști daca va fi nevoie in timpul protestelor planuite de susținatorii lui Donald Trump inainte și in timpul procedurii de validare a victoriei lui Joe Biden in Congres, in data de 6 ianuarie, scrie…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a semnalat, marti, ca este improbabil sa respinga in totalitate legea asigurarilor de sanatate Obamacare, intr-un proces intentat de Texas si alte state guvernate de republicani si sustinut de administratia presedintelui Donald Trump, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca va cere Curtii Supreme sa se implice in alegerile prezidentiale, dar experti in legislatie electorala considera ca s-ar putea ca institutia sa nu fie ultimul arbitru in acest scrutin, transmite Reuters.Citește și: Klaus Iohannis este contrazis…