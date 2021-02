Stiri pe aceeasi tema

- CONCURS pentru funcția de specialist, organizat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia. Condițiile de participare Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia organizeaza in acesata perioada un concurs pentru ocuparea funcției de specialist. Conformul anunțului postat de catre instituție,…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a declanșat in scandal mediatic dupa ce a acceptat ca in functia de director general al companiei de termoficare Colterm sa fie numit Bogdan Nanu, condamnat in trecut pentru inginerii financiare si scapat „la mustata” de condamnare printr-o gratiere initiata de PSD,…

- Premierul Florin Citu a precizat miercuri ca i-a acordat calitatea de consilier onorific lui Victor Costache, fost ministru al Sanatatii, intrucat are nevoie de "un specialist in medicina", mentionand ca fostul ministru este "un specialist recunoscut la nivel mondial". "Victor Costache nu este secretar…

- Statutul prefectilor si subprefectilor modificat prin adoptarea OUG nr. 57 2019 privind Codul Administrativ Prefectul si subprefectul functii de demnitate publica, numite politic Se reintroduce functia de secretar general al institutiei prefectuluiGuvernul Romaniei a aprobat in sedinta de ieri modificarea…

- Presedintele-ales al SUA, Joe Biden, il va desemna pe Merrick Garland pentru functia de procuror general, afirma surse politice de la Washington citate de postul CNN si de site-ul Politico.com, potrivit MEDIAFAX. Merrick Garland, care a fost doua decenii judecator la Curtea de Apel din Washington,…

- Sorin Manda este, incepand de aseara, noul director general interimar al Aeroportului Internațional Craiova (AIC). Ultima data administrator și director general la RAT SRL Craiova, funcție din care și-a dat demisia in noiembrie 2020, Manda a fost numit oficial la AIC prin hotarare a Consiliului de Administrație…

- Fostul senator Mihai Gotiu anunta ca USR PLUS va numi viitorul comisar general al Garzii de Nationale de Mediu, dar si un secretar de stat in Ministerul Mediului si ca isi va trimite scrisoarea de intentie si CV-ul, in speranta ca isi va convinge colegii de partid ca poate sa indeplineasca una dintre…

- Spaniolul Alejandro Couto Lago a fost destituit, luni, din functia de director general al FC Dinamo Bucuresti, printr-o decizie a Consiliului de Administratie, se arata intr-un comunicat de presa al clubului din Soseaua Stefan cel Mare remis AGERPRES. "Consiliul de Administratie Dinamo…