- Un tribunal din Atena a dat miercuri o lovitura puternica extremei drepte din Grecia, stabilind ca partidul neonazist Zori Aurii a acționat ca o grupare criminala impotriva adversarilor politici, inclusiv a migranților. Liderul și alți șase din cei 18 foști parlamentari ai Zori Aurii, odinioara al treilea…

- Partidul grec Zori Aurii (neonazist) a fost calificat miercuri drept ”organizatie criminala” de catre Curtea Penala din Atena, iar liderul formatiunii si principalele cadre ale acesteia au fost gasite vinovate de faptul ca au condus aceasta ”organizatie criminala” intr-un verdict istoric, aclamat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan ii catalogheaza drept hrapareti si incompetenti” pe liderii Frantei si Greciei, intr-un context de tensiuni puternice intre Ankara, Atena si Paris in estul Marii Mediterane, relateaza AFP.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, s-a pronunțat, vineri, in cadrul unei reuniuni cu omologii sai din UE, pentru instituirea unui moratoriu asupra explorarilor in zonele din Mediterana de Est aflate in disputa intre Grecia și Cipru, pe de-o parte, și Turcia, de cealalta parte, informeaza…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins vineri contestatia depusa de fostul lider PSD Liviu Dragnea, condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Decizia este definitiva, arata un comunicat de presa al CAB. Tribunalul Bucuresti a respins…