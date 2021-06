Agentia Frontex, deja vizata de acuzatii ca a respins ilegal migranti, este din nou criticata luni de Curtea Europeana de Conturi, care denunta lipsa sa de eficacitate in lupta impotriva criminalitatii transfrontaliere si imigratiei ilegale, relateaza AFP. „Opinia noastra, bazata pe fapte, este ca Frontex nu se achita de aceasta sarcina in mod eficient in […]