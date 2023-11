Stiri pe aceeasi tema

- Instanța suprema a Uniunii Europene a decis marți ca autoritațile publice din statele membre pot interzice angajaților sa poarte semne de credința religioasa, cum ar fi eșarfa islamica, in cea mai recenta decizie privind o problema care a divizat Europa de ani de zile, potrivit Reuters. Cazul a ajuns…

- Apple a suferit un eșec joi, cand un judecator de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis ca ar putea fi obligata sa plateasca Irlandei impozite restante in valoare de 13 miliarde de euro, in conformitate cu o decizie a Bruxelles-ului, potrivit AFP

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a respins vineri ca "vadit inadmisibila" actiunea in anulare formulata de eurodeputatul roman Eugen Tomac impotriva Consiliului UE, fata de decizia neacceptarii Romaniei in Schengen, transmite Agerpres.

- Partidul de guvernamant din Ungaria, Fidesz, intentioneaza sa prezinte 25 de amendamente legislative intr-un asa-numit „pachet de aparare a suveranitatii” impotriva unei posibile influente straine, in special in cazul partidelor si al presei, relateaza EFE, preluata de Agerpres. „Independenta Ungariei…

- In privința aderarii Romaniei la Schengen, Eugen Tomac se arata convins ca acest lucru nu se va intampla in 2023 și poate chiar nici in 2024. Ii intereseaza europarlamentarele, n-au niciun apetit pentru Schengen, spune europarlamentarul. „Legat de chestiunea Schengen nu pot sa nu va spun ca aceasta…

- Premierul Marcel Ciolacu a spus, luni, ca daca Austria va vota din nou impotriva intrarii Romaniei in spațiul Schengen, atunci statul roman va depune plangere contra guvernului vienez la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).