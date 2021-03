Stiri pe aceeasi tema

- Simion Moșiu, antrepenor și unul dintre reprezentanții PNL in Consiliul Local Timișoara, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set.hdv, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre cele mai recente evenimente din administrația și politica locala, dar și naționala, despre…

- Liviu Cocean, consilier județean din partea PNL, il inlocuiește pe Ionuț Nasleu la Societatea de piețe a primariei. El a fost numit, luni, de CA al societații. Demisionase de la Piețe SA in urma cu doi ani.

- Directorul de la Piețe SA, Ioan Nasleu, a trimis un drept la replica dupa apariția dezvaluirilor facute de PRESSALERT.ro ca muncitori de la societatea municipalitații au fost trimiși de acesta sa lucreze la apartamentul secret din București. Cel devenit celebru pentru chefurile cu interlopii a susținut…

- Raportul auditului conformitații achizițiilor publice in cadrul sistemului Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale și la unele entitați din subordine, precum și la alte parți implicate, in anul 2019, a fost prezentat, astazi la ședința Comisiei de control al finanțelor publice. Constatarile…

- Corpul de control al ministrului de Interne face verificari, in aceste zile, la Jandarmeria Romana, pentru a clarifica modul in care institutia a ajuns sa ii ofere lui Alexandru Cumpanasu protectie si un autoturism de lux in 2019, au declarat surse din Jandarmerie. Ancheta Corpului de control…

- Vremea sumelor generoase, date de municipalitatea din Timișoara, pentru a ține in viața cluburi sportive profesioniste va incepe, incet, sa dispara. Primarul anunța reorientarea sumelor de la PMT spre infrastructura sportiva și spre sportul de masa și cel juvenil. Intre timp, el cele un control al Curții…

- ”Atat Curtea de Conturi, cat și Corpul de Control au stabilit ca au fost nereguli in mai multe proceduri de achiziții.Pentru moment, pentru marea majoritate a spitalelor noastre, contractul de management dureaza pana in 19 ianuarie, dupa care se vor organiza concursuri, va dura.Pentru moment, managerul…

- Corpul de Control al primarului general al Capitalei arata ca cei care au asigurat conducerea Spitalului Filantropia au incalcat legislatia privind achizițiile publice, respectiv a achizitiilor directe. Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a anunțat ca l-a demis pe Dan Ștefan Simpalean, managerul…