Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a respins marți, 25 aprilie, cererea de inregistrare a Partidului Romania Suverana, formațiune care se dorea a fi noul vehicul politic al lui Liviu Dragnea, dupa desparțirea acestuia de Alianța Pentru Patrie (APP).Potrivit justnews.ro, in octombrie anul trecut, printr-o cerere…

- Cristi Danilet a anuntat luni ca a castigat, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, al treilea proces cu CSM privind excluderea sa din magistratura, urmand sa revina in functia de judecator la Tribunalul Cluj. In urma acestei decizii, Danilet va trebui sa primeasca salariile restante din decembrie…

- Curtea de Apel Targu Mureș a respins vineri, 21 aprilie a.c., recursul primarului municipiului Gheorgheni impotriva sentinței Tribunalului Harghita prin care a fost obligat sa indeparteze steagul secuiesc de pe domeniul public, scrie Dan Tanasa pe blog. Tribunalul Harghita a admis in data de 27 noiembrie…

- Curtea de Apel Targu Mureș a respins vineri, 21 aprilie a.c., recursul primarului municipiului Gheorgheni impotriva sentinței Tribunalului Harghita prin care a fost obligat sa indeparteze steagul secuiesc de pe domeniul public, scrie Dan Tanasa pe blog. Tribunalul Harghita a admis in data de 27 noiembrie…

- Tribunalul Alba nu a validat, la prima pronunțare, rechizitoriul intocmit de procurori DIICOT Alba Iulia in dosarul bordelului cu minore din orașul Abrud. Magistratul a acceptat o cerere a unui fost polițist.

- Medicul clujean Anca Baculea a caștigat procesul in care a fost data in judecata de Agenția Naționala de Transplant, instituția pe care a condus-o in perioada 2018-2019. Ea a incercat sa dezvaluie mai multe nereguli care au loc cu activitatea de transplant de organe din Romania. Chiar daca a sesizat…

- Alexandru Piturca, fiul fostului selectioner Victor Piturca, a scapat de controlul judiciar, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti i-a revocat aceasta masura. Alex Piturca fusese acuzat de Directia Nationala Anticoruptie de cumparare de influenta in dosarul achizitiilor de masti neconforme in pandemie. “Admite…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au respins definitiv apelul formulat de Primaria Constanta intr unul din dosarele pe care le a deschis impotriva Georgetei Tapangea, care construieste pe un teren pe care municipalitatea il doreste a fi transformat in parc.Solutia pe scurt: Respinge apelul ca nefondat.…