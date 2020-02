Cursurile școlare, suspendate joi în județul Tulcea din cauza viscolului (foto: Pixabay) Cursurile școlare vor fi suspendate joi, in judeul Tulcea, din cauza codului portocaliu de vant și viscol, anunța ISU Tulcea. Toate școlile din județ vor fi inchise, cu excepția celor din municipiul Tulcea. De asemenea, in noaptea de 5 spre 6 februarie drumurile naționale și județene sunt inchise circulației rutiere. Comunicatul complet: „Pentru data de 06.02.2020, prin Hotararea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, se suspenda cursurile școlare, cu excepția unitaților de invațamant din municipiul Tulcea. In urma Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența,… Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

Sursa articol si foto: infosud-est

Stiri pe aceeasi tema

- Masura radicala luata de Comandamentul Județean pentru Situații de Urgența Braila: Incepand cu ora 22.00 TOATE drumurile din județ vor fi inchise din cauza codului roșu de viscol. Nicio mașina cu excepția autospecialelor de intervenție nu au vori sa circule pe drumurile din județ."In cadrul…

- Aproape 25 de hectare de vegetatie uscata si stuf au ars, duminica, intr-un incendiu izbucnit in zona satului Zebil (Tulcea), cel mai probabil dupa ce o persoana a incercat sa igienizeze prin ardere o suprafata de teren. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta,…

- Ministerul Educatiei anunta ca, joi, 60 de unitati de invatamant din intreaga tara au cursurile suspendate partial sau total, din cauza gripei, 50 de unitati fiind doar in Bucuresti. Potrivit Ministerului Educatiei, inspectoratele scolare din tara au transmis, joi, situatia actualizata a unitatilor…

- Si in Bulgaria este alerta din cauza gripei.. In mai multe regiuni ale tarii vecine au fost inchise scolile si gradinitele. Potrivit autoritatilor sanitare de la Sofia, sunt peste doua sute de cazuri de imbolnaviri, dar nu a fost semnalat niciun deces. loading...

- Este stare de urgența in cateva zone din Canada din cauza viscolului puternic. Oamenii sunt sfatuiți sa nu iasa din case și in niciun caz sa nu plece cu mașina la drum. Pe alocuri, stratul de zapada a ajuns la un metru.

- Un accident rutier, soldat cu raniti, s-a produs cu putin timp in urma in judetul Iasi. Din primele informatii, un microbuz cu zece persoane la bord s-a rasturnat din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de trafic. Avem mai multe detalii de la purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii va prezenta in aceasta seara un nou raport privind epidemia de rujeola. Aceasta boala a revenit in forta in ultimii ani pe fondul reticentei la vaccinare. O situatie dramatica este in Samoa.

- O singura persoana cu arsuri pe circa 40% din suprafata corpului a ramas internata in spital, iar 56 de garsoniere au fost afectate in explozia dintr-un bloc din Tulcea produsa, joi dimineata, in urma unei acumulari de gaze, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, potrivit…