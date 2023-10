Stiri pe aceeasi tema

- Inscrie-te acum la CURSUL DE INFIRMIER/A, un curs acreditat, ce iti ofera șansa de a face practica in spital, pentru a invata care este exact rolul infirmierei si atributiile acesteia, fata de persoana ingrijita; iata si cȃteva dintre ele : – supravegherea starii de sanatate – alimentarea și hidratarea…

- Curioasa, creativa, comunicativa și dornica de a invața lucruri noi, Oana Andone a studiat limba japoneza. In anii de liceu a inceput sa fie atrasa de complexitatea și de frumusețea acesteia și, pe masura ce a continuat sa studieze și sa descopere mai multe despre Japonia, pasiunea pentru aceasta limba…

- Clujenii care iubesc cultura japoneza au parte de o noua locație ce imprumuta din stilul de viața și cultura urbana din țara Soarelui Rasare. La Ukiyo Coffe din Iulius Mall Cluj gasești all day brunch, cafea de specialitate și cocktailbar, dar este și locul potrivit unde te poți bucura de micile placeri…

- Nu a fost niciodata in Romania, nici macar nu a calatorit vreodata in afara Japoniei, dar a invațat limba romana uitandu-se la filme, fiindca l-a intrigat „ințelegerea lingvistica” din „Polițist, adjectiv”. Tettyo Saito, critic literar și de film, și-a pus in cap un „vis afurisit de uriaș” de a scrie,…

- Ambasadorul Chinei in Japonia, Wu Jianghao, a trimis o scrisoare de protest adjunctului ministrului pentru politica externa din Japonia, Masataka Okano, in legatura cu deversarea in Pacific a apei de la centrala nucleara Fukushima. Wu Jianghao a spus ca ignorind indoielile și opoziția puternica interna…

- Un urs brun de pe insula Hokkaido (nordul Japoniei), care ataca in special vaci si era poreclit “ninja” pentru abilitatea sa de a se ascunde, a fost recent ucis dupa patru ani de cautari, au anuntat marti autoritatile locale, potrivit AFP, citat de Agerpres.

- Memorandumul inițiat de Ministerul Educației, cu tema ”Aprobarea negocierii și semnarii Cartei de parteneriat intre Ministerul Educației din Romania și Guvernul comunitații franceze din Belgia privind implementarea programului de Deschidere catre limbi și culturi pentru perioada 2023-2028” a fost aprobat,…