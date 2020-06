Stiri pe aceeasi tema

- O eleva din clasa a VIII-a de la Scoala Gimnaziala „Miron Costin” din municipiul Suceava a fost confirmata cu COVID-19. Eleva a fost confirmata ca fiind infectata cu coronavirus dupa ce mama sa fusese confirmata cu o zi inainte. Saptamana trecuta, eleva a participat la pregatirea pentru Evaluarea Nationala…

- Eleva a participat, alaturi de alti colegi, saptamana trecuta, la cursurile de pregatire pentru bacalaureat, liceul din Gura Humorului luand decizia de a sista orele de meditatii pentru examen. Prof. Mihaela Ursaciuc, directoarea colegiului, a mentionat ca eleva a fost cea care a sunat-o pe diriginta…

- In cea mai afectata regiune din Romania de pandemima cu coronavirus, o singura persoana a fost confirmata cu COVID-19, in ultimele 24 de ore, in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava....

- Elevii de la Scoala ‘Titu Maiorescu’ din Iasi vor urma online cursurile de pregatire pentru evaluarea nationala, dupa ce in cadrul unitatii de invatamant a fost confirmat un caz de infectare cu COVID-19. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, Luciana Antoci, a declarat ca sotia…

- O femeie din judetul Suceava, diagnosticata cu tumora cerebrala si confirmata ca fiind infectata cu noul coronavirus, a fost operata, in cursul serii de luni, de o echipa de sapte specialisti de la Spitalul de Neurochirurgie "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iasi.

- Coronavirus Romania - S-a intrat in scenariul 4 - Oficial, Raed Arafat a anuntat ca existau luni seara 2.109 cazuri dar si 65 de morti. Dintre cei 65, 13 au murit in Spitalul de la Suceava in ultima saptamana, insa autoritatile nu au raportat opiniei publice decat acum cifrele.La ora 20.00 erau 2.109…

- In aceasta dimineața, luni, a fost inregistrat al patrulea deces al unei persoane confirmata pozitiv la COVID 19, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre o femeie in varsta de 72 ani, internata in data de 21 martie 2020 in Spitalul județean Suceava, cu afecțiuni asociate cronice…