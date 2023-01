Cursuri de engleză Cambridge. Atestatul nu mai e o dorință, ci o consecință… pozitivă! Obținerea atestatului Cambridge ar trebui sa devina obiectivul fiecarui parinte și al fiecarui copil, implicit. Acest document nu doar ca il ajuta pe copil sa iși echivaleze o buna parte dintre examenele de limba, pe parcursul anilor de școala, ci va fi dovada incontestabila a nivelului sau de limba engleza. Indiferent de țara sau poziția pentru care va dori sa aplice, nimeni niciodata nu-i va putea contesta nivelul de limba engleza certificat de examenul Cambridge. Astfel, in cazul in care copilul tau va obține un astfel de document care sa arate ca vorbește engleza la un nivel B1, atunci nimeni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

