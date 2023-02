Cursuri de calificare, prin Direcția pentru Agricultură a Județului Covasna Direcția pentru Agricultura a județului (DAJ) Covasna așteapta inscrieri pentru formarea unei noi grupe pentru cursul de tractorist (agricol), de apicultor și de lucrator in creșterea animalelor. Aceste cursuri au o durata de aproximativ trei luni, sunt autorizate de Autoritatea Naționala pentru Calificari (ANC), la final absolvenții primind certificate de calificare. „Instituția noastra iși continua […] Articolul Cursuri de calificare, prin Direcția pentru Agricultura a Județului Covasna apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CALIFICARI…Tinand cont de faptul ca, pentru accesarea fondurilor europene de catre fermieri si tinerii fermieri din judetul Vaslui sunt necesare cursuri de calificare, Directia pentru Agricultura a judetului Vaslui anunta orgnizarea unor astfel de cursuri. Astfel, cei interesati pot obtine, la sfarsitul…

- Producatorii agricoli se pot inscrie, pana cel tarziu in data 1 aprilie, in programul de susținere a producției de tomate in spații protejate, cererile trebuind sa fie depuse la Direcția pentru Agricultura a Județului (DAJ) Covasna. Programul, lansat cu ani in urma și cunoscut sub denumirea „Programul…

- Producatorii agricoli se pot inscrie, pana cel tarziu in data 1 aprilie, in programul de susținere a producției de tomate in spații protejate, cererile trebuind sa fie depuse la Direcția pentru Agricultura a Județului (DAJ) Covasna. Programul, lansat cu ani in urma și cunoscut sub denumirea „Programul…

- Programul de susținere a producției de cartof de consum a avut cea mai mare cautare, anul trecut, in randul covasnenilor, in ceea ce privește schemele de ajutor de minimis, arata datele Direcției pentru Agricultura a județului Covasna. Potrivit reprezentanților instituției, peste 950 de producatori…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potențialii beneficiari ca pana la data de 31 ianuarie 2023 inclusiv, se depun Cererile de plata care vizeaza rambursarea ajutorului de stat pentru cantitațile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei…

- Comunicat. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a județului Arad, prin Centrul de Formare Profesionala, organizeaza cursuri acreditate, recunoscute de Autoritatea Naționala de Calificari, de...

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a județului Arad, prin Centrul de Formare Profesionala, organizeaza cursuri acreditate, recunoscute de Autoritatea Naționala de Calificari, de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale și de Ministerul Educației, certificatele obținute fiind recunoscute atat la…

- O publicație pentru zona de munte a județului Neamț, scrisa de oamenii locului, despre tradiții, despre realitați, despre performanțe si lucruri frumoase de demult si de astazi – „Ecoul Munților” – a fost lansata marți, 6 decembrie, la Durau, la Hotel „Pelerinul”. Peste 80 de persoane au fost alaturi…