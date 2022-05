Stiri pe aceeasi tema

- Incepe procesul de consultare publica pentru Amenajarea complexa a plajelor din statiunea Mamaia In vederea organizarii de catre Administratia Nationala "Apele Romane" in parteneriat cu Ordinul Arhitectilor din Romania a unui concurs international de solutii pentru viitoarea amenajare a plajelor din…

- Salubritatea a bagat insectele in ceata, la propriu. Actiunea a avut loc noaptea trecuta, in Parcul „Nicolae Romanescu“, si a fost prima in care au fost folosite generatoarele de ceata rece si calda din dotarea societatii. Un video cu actiunea de noaptea trecuta a fost postat pe pagina de socializare…

- INFORMARE Aceasta informare este efectuata de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva – Direcția Silvica Prahova, cu sediul in Ploiești, strada Iuliu Maniu, numarul 3, județul Prahova, telefon 0244/594 706, fax 0244/595 836, e-mail: [email protected] , ce intenționeaza sa solicite de la Administrația…

- Primaria Constanta elaboreaza un regulament de interventie pentru reabilitarea cladirilor din zonele protejate construite ale municipiului Constanta In acest sens a lansat o achizitie publica pentru realizarea acestui regulament care vizeaza zonele protejate Valoarea totala estimata este de 442.250…

- Guvernul a transmis, miercuri, citand datele Administratiei Nationale de Meteorologie, ca noile date puse la dispozitie in aceasta dimineata de rezultatele masuratorilor specialistilor in meteorologie si mediu indica valori normale ale concentratiilor de monoxid de carbon pentru perioada urmatoare.…

- Concentratiile de monoxid de carbon nu vor avea valori ridicate deasupra Romaniei in urmatoarele zile, conform datelor furnizate de CAMS (Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus), informeaza Administratia Nationala de Meteorologie.

- Datele furnizate de Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus arata ca, in urmatoarele zile, deasupra Romaniei concentratiile de monoxid de carbon nu vor avea valori ridicate, anunta, marti, Administratia Nationala de Meteorologie. ANM a transmis, marti, o analiza cu privire la concentratia…