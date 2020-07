Cursă specială pusă la dispoziție de Consiliul Județean pentru cetățenii din Fințești și Năieni Veste buna din partea Consiliului Județean pentru cetațenii din Fințești și Naieni. Consiliul Județean a demarat procedurile și va inființa o cursa speciala care va ajuta oamenii sa ajunga mai ușor la Mizil, oraș in care mulți dintre ei au locuri de munca. Consiliul Județean Buzau a luat decizia de a inființa o cursa speciala de autobuz. Este vorba despre o linie care va ajuta oamenii din Fințești, Naieni și Breaza sa ajunga la Mizil. Decizia a fost luata dupa ce numeroși cetațeni au facut solicitari catre Consiliul Județean. Mulți dintre localnici au locuri de munca la Mizil și le-ar fi mai ușor… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

