Atat premierul landului Bavaria, Markus Soeder, cat si liderul Uniunii Crestin-Democrate (CDU), Armin Laschet, sunt dispusi sa o inlocuiasca pe Angela Merkel in functia de cancelar si sa conduca partidul in alegerile din septembrie, au declarat duminica cei doi in timpul unor intalniri la partid, informeaza DPA duminica. Laschet si Soeder au avut un dialog amical sambata. Amandoi am declarat ca suntem gata (sa candidam pentru nominalizare), a declarat Soeder. Cursa a fost dedicata succesului partidului in ansamblu si a ceea ce este mai bun pentru tara si, daca CDU este gata sa-l sustina, isi va…