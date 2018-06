CURS VALUTAR: Motivul pentru care s-a depreciat moneda euro

Stiri pe aceeasi tema

- Riscurile la adresa stabilitatii financiare a Europei sunt in prezent mai degraba de ordin politic decat economic, atrage atentia Ewald Nowotny, guvernatorul Bancii Austriei si membru al Consiliului Guvernatorilor Bancii Centrale Europene, transmite Reuters.

- Statele UE au aprobat joi, in unanimitate, un plan de a impune tarife vamale pe produse in valoare de 2,8 miliarde de euro peovenite din SUA, dupa ce Washingtonul a aplicat tarife pentru otelul si aluminiul provenit din UE, la inceputul lunii iunie, au declarat surse europene, citate de Reuters. Măsurile…

- Waymo, divizia specializata in automobile autonome a grupului Alphabet, care deține și Google, vrea sa aduca servicii de robo-taxiuri in Europa, dupa lansarea acestora in Statele Unite, in acest an, transmite Reuters, citata de News.ro.

- Cursul valutar din 5 iunie aduce vești despre leu. Moneda naționala este in creștere in raport cu moneda euro, potrivit cursului bnr oferit de Banca Naționala. Leul romanesc se depreciaza fața de dolar, franc elvețian și lira sterlina.

- Sanctiunile Statelor Unite care-i vizeaza pe miliardarii rusi au declansat un exod al numerarului din Letonia, un stat al carui sistem bancar s-a confruntat cu probleme privind spalarea de bani, relateaza Bloomberg. Presedintele Statelor Unite a sanctionat zilele trecute 24 de…

- Sanctiunile Statelor Unite care-i vizeaza pe miliardarii rusi au declansat un exod al numerarului din Letonia, un stat al carui sistem bancar s-a confruntat cu probleme privind spalarea de bani, relateaza Bloomberg. Presedintele Statelor Unite a sanctionat zilele trecute 24 de rusi, inclusiv…

- Banca Centrala Europeana ar trebui sa inceapa sa isi normalizeze politica monetara, a declarat, marti, Ewald Nowotny, guvernatorul Bancii Nationale a Austriei si, totodata, unul dintre cei mai experimentati membri ai consiliului guvernatorilor BCE, transmite Reuters.

- Redresarea economiei Elvetiei ar putea fi pusa in pericol de sporirea tensiunilor comerciale pe plan global si de piata ipotecara si imobiliara suprasolicitata, se arata intr-un raport al Fondului Monetar International. Economia elvetiana ar urma sa inregistreze un avans de 2,25% in 2018,…