Curs valutar 31 decembrie 2019: Euro se apropie de 4,78 lei Cel mai mare nivel al euro anunțat de BNR s-a inregistrat in 21 noiembrie, 4.7808 lei. Luni, euro a scazut la 4.7785 lei, dar marți a urcat la 4.7793 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a scazut de la 4.2698 lei la 4.2608 lei. De altfel acesta este cel mai mic nivel din 4 noiembrie (4.2600 lei). Cursul francului elvetian a crescut de la 4.3900 lei la 4.4033 lei. Acesta este cel mai mare nivel din 27 ianuarie 2015, cand a fost 4.4269 lei. Pretul gramului de aur a crescut de la 207.5741 lei la 208.5985 lei. Acesta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

