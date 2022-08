Stiri pe aceeasi tema

- Un nou grant european, in valoare de 104.740 euro, pentru stagii de pregatire profesionala pentru elevi și profesori la Colegiul Tehnic CF „Unirea”, in companii și școli din Europa. Incepand cu anul școlar urmator, Colegiul ”Unirea” va organiza, in cadrul programului Erasmus+, inca patru fluxuri de…

- REȘIȚA – Admiterea 2022 la Universitatea Babeș-Bolyai va incepe luni, 11.07.2022, ora 8. Candidații la admiterea din sesiunea de vara au posibilitatea de a se inscrie online, accesand platforma la adresa https://admitere2022.ubbcluj.ro/! Calendarul inscrierilor la facultațile Universitații Babeș-Bolyai…

- Acțiunea de succes e considerata drept „trecerea unei pietre de hotar in educația viitoarei generații”. „Start in aventura cunoașterii Universului” este o noua disciplina opționala, introdusa la școala primara din anul 2022-2023. La Astronomie, copiii vor invața despre meseriile viitorului - astronaut,…

- Colegiul Tehnic „Lațcu Voda" Siret a implementat in acest an școlar proiectul „Oportunitați și provocari 2022" in cadrul Programului ERASMUS+. Proiectul se desfașoara sub umbrela acreditarii VET Erasmus+. Acreditarea reprezinta instrumentul prin care organizațiile și ...

- Doua unitați de invațamant din județul Maramureș au primit titlul de ȘCOALA EUROPEANA, oferit de catre Ministerul Educației! Este vorba despre Colegiului Tehnic ,,Anghel Saligny” Baia Mare, respectiv Colegiul Economic ,,Nicolae Titulescu” Baia Mare. „A fost o zi importanta pentru Colegiul Tehnic ,,Anghel…

In perioada 23-27 mai 2022, doua cadre didactice ale Școlii Gimnaziale Viișoara- profesoarele Camelia Costantea și Liana Ciocan- au participat la cursul de formare profesionala ,,STEM&Digital...

- Liceul Teoretic de Informatica „Grigore Moisil" din Iasi a lansat ghidul „Social media in scoala" - repere pentru utilizarea social media in activitati didactice si extrascolare. Ghidul poate fi descarcat gratuit de pe site-ul scolii. Actiunea este adresata cadrelor didactice, dar si specialistilor…

- Doua colegii din Baia Mare au fost declarate caștigatoare in cadrul competitiei naționale „Școala Europeana” – 2022. Este vorba despre Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare și Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Baia Mare ”Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare și Colegiul Tehnic „Anghel…