CURS BNR: Euro scade spre nivelul de 4,64 lei, la cel mai mic nivel din ultimele trei luni

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al BNR a anuntat, luni, cresterea ratei dobanzii de politica monetara de la 2,25% la 2,50% pe an. Luni, euro a scazut la 4,6542 lei. Marti, indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut…

- Curs BNR 17 aprilie 2018. Dolarul australian AUD 2,9218Leva bulgareasca BGN 2,3768Dolarul canadian CAD 2,9885Francul elvetian CHF 3,9061Coroana ceha CZK 0,1840Coroana daneza DKK 0,6242Lira egipteana EGP 0,2124Euro EUR 4,6485Lira sterlina GBP 5,3799100…

- Leul s-a depreciat in raport cu dolarul american, cursul anuntat fiind de 3,7778 lei/dolar, mai mult cu 0,12 bani (+0,03%), in comparatie cu cat se stabilise marti, respectiv 3,7766 lei/dolar. Potrivit BNR, cursul leu/franc a urcat cu 0,33 bani (0,08%), pana la o cotatie de 3,9301 lei, comparativ…

- Dolarul australian AUD 2,9073Leva bulgareasca BGN 2,3814Dolarul canadian CAD 2,9349Francul elvetian CHF 3,9632Coroana ceha CZK 0,1835Coroana daneza DKK 0,6248Lira egipteana EGP 0,2143Euro EUR 4,6576Lira sterlina GBP 5,3090100 Forinti maghiari HUF 1,4910100…

- Cursul BNR: Euro creste la 4,6569 lei; dolarul urca la 3,7819 lei Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 29 martie 2018. Dolarul australian AUD 2,9000Leva bulgareasca BGN 2,3810Dolarul canadian CAD 2,9284Francul elvetian CHF 3,9494Coroana…

- CURS BNR 7 MARTIE: Euro a inceput ziua 4,66 lei, fata de 4,6596 lei, cursul anuntat ieri de BNR. Cursul anuntat astazi de BNR este de 4,6597 lei/euro si este valabil pana maine la ora 13.00. Maximul istoric in fata leului a fost atins pe 23 ianuarie: 4,6679 lei/euro. Bancile comerciale au…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6596 lei/euro, in scadere fata de nivelul atins luni, in linie cu tendinta regionala. Luni, euro a crescut la 4,6598 lei, iar vineri a crescut la 4,6590. Marti, leul s-a apreciat in raport cu euro, in linie cu…

- Joi, euro a crescut la 4,6598 lei, iar miercuri a crescut la 4,6588 lei. Vineri, leul s-a apreciat in raport cu euro, in contrast cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum zlotul polonez si coroana ceha, s-au depreciat pe piata interbancara in raport cu euro. Dolarul american,…