CURS acreditat de MAKEUP / MACHIAJ PROFESIONAL, in Buzau

CURS acreditat de MAKEUP / MACHIAJ PROFESIONAL, în Buzău NU RATA INSCRIEREA – SESIUNE NOUA DE CURS INCEPE IN CURAND. SALON PROPRIU DE LUCRU CADOU – 1 SET DE PENSULE PROFESIONALE DE MAKEUP GRATUIT! TOATE PRODUSELE DE MAKEUP NECESARE PARCURGERII CURSULUI POSIBILITATEA DE PLATA IN RATE! Machiajul ne schimba starea de spirit! Ne ofera incredere in noi si o stare de bine atunci cȃnd … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NU RATA INSCRIEREA – SESIUNE NOUA DE CURS INCEPE IN CURAND. SALON PROPRIU DE LUCRU CADOU – 1 SET DE PENSULE PROFESIONALE DE MAKEUP GRATUIT! TOATE PRODUSELE DE MAKEUP NECESARE PARCURGERII CURSULUI POSIBILITATEA DE PLATA IN RATE! Machiajul ne schimba starea de spirit! Ne ofera incredere in noi si o stare…

- Indemȃnare, carisma si talent , o foarfeca si-un pieptan, vei spune ca e suficient ! Ei bine, noi iti spunem ca mai ai nevoie si de un specialist in ale frizeriei si iti propunem sa inveti ce-i mai bun de la cei mai buni , in conditii de top si cu produse de cea mai …

- CURS MAKEUP / MACHIAJ PROFESIONAL, in BUZAU | Nu rata inscrierea! Conditii excelente de studiu – curs acreditat SALON PROPRIU DE LUCRU CADOU – 1 SET DE PENSULE PROFESIONALE DE MAKEUP GRATUIT! TOATE PRODUSELE DE MAKEUP NECESARE PARCURGERII CURSULUI CURS PRACTIC – POSIBILITATEA DE PLATA IN RATE! Machiajul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 pe Richter s-a produs miercuri, la ora locala 19:09, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Nu rata inscrierea! Conditii excelente de studiu – curs acreditat Machiajul ne schimba starea de spirit! Ne ofera incredere in noi si o stare de bine atunci cȃnd suntem admirate la tot pasul, schimba in bine relationarea cu ceilalti si ne creste stima de sine ! Daca iti place sa te joci cu pensule…

- Comert, constructii, transporturi, agricultura, invatamȃnt , indiferent de domeniu, cu totii au nevoie de un contabil iscusit care sa rezolve problemele in cele mai corecte si avantajoase moduri ! Daca esti pasionat de cifre si esti mereu la curent cu toate schimbarile si noutatile din domeniu, nu…

- Numarul beneficiarilor de ajutor social (venit minim garantat) a fost, in februarie 2023, de 165.425 persoane, cu 529 mai multe fata de luna anterioara, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) și citate de Agerpres. Cei mai multi beneficiari au fost…

- Localnicii din Caldaraști, județul Buzau, sunt șocați dupa ce un satean de 81 de ani a fost ucis in timp ce se afla la taiat de vița-de-vie. Cadavrul a fost gasit doar cu șosetele in picioare și cu multe rani, semn ca victima a fost chinuita inainte sa-și dea ultima suflare.