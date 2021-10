Stiri pe aceeasi tema

- ■ pentru ca o serie de colective care au lucrat la noile programe scolare pentru clasa a IX-a au realizat unele asemanatoare cu cele existente, Ministerul a decis aminarea aplicarii cu un an ■ cadrele didactice vor lucra anul acesta cu ghiduri tranzitorii ■ Este de notorietate faptul ca, dupa Revolutia…

- ■ verificarile au avut loc in cadrul unei campanii nationale ■ s-a urmarit combatarea muncii nedeclarate, dar au fost depistate si alte abateri ■ Functionarii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca au trecut prin brutarii si pe la producatorii de paste fainoase. Totul a avut loc in cadrul unei…

- ■ in noaptea de 5/6 septembrie, pe Ceahlau au fost valori termice negative ■ si in restul teritoriului a fost mai rece decit media perioadei ■ meteorologii dau asigurari ca vremea se mai imbuneaza ■ Foarte repede de la debutul toamnei calendaristice vremea s-a racit considerabil, astfel incit in noaptea…

- ■ doi minori, de 4 si 9 ani au fost accidentati, la Roman ■ cel mai mic a suferit leziuni foarte grave, fiind trasportat la o clinica din Iasi ■ Copiii nesupravegheati de parinti ajung victime in accidente sau intra in tot felul de situatii neplacute, asa intimplindu-se si in ultima zi a lunii august,…

- ■ in evenimentul rutier a fost implicat un microbuz inmatriculat in Neamt si un autotutism ■ cauza tragediei a fost o depasire neregulamentara ■ intr-un alt incudent, patru persoane au fost ranite, intre ele fiind si un cetatean francez ■ Un grav accident de circulatie, in care si-au pierdut viata doi…

- ■ fostul staret al Manastirii Sihastria a fost propus pentru canonixare ■ el este nasul de calugarie al patriarhului Daniel ■ alaturi de parintele Cleopa, BOR i-a mai propus sa intre in rindul sfintilor pe Paisie Olaru si Dionisie cel orb de la Colciu ■ Fostul staret Ilie Cleopa, parintele Paisie Olaru,…

- ■ aceasta este organizata de preotul Constantin Catalin Carp, de la Parohia Cuci, Bozieni ■ parohul este sprijinit in activitati de fosti elevi si studenti ■ Biserica e tot mai implicata in ceea ce priveste angrenarea comunitatii in activitati care sa aduca oamenii mai aproape de credinta. Iar una dintre…

- O nemteanca si fiul ei, care se aflau in orasul maramuresean Borsa, plus un localnic au fost victimele unui accident petrecut in orasul mentionat. Victimele traversau regulamentar, pe trecere, cand o masina i-a izbit in plin. Doua victime au ajuns la spital, dupa ce o soferita in varsta de 54 de ani…