Curcubeu circular în jurul soarelui, observat pe cerul SEBEȘULUI. Ce este haloul solar și cum se formează In cursul zilei de vineri, 9 iunie 2023, pe cerul Municipiului Sebeș a putut fi observat un fenomen spectaculos, un curcubeu circular, format in jurul soarelui. Fenomenul poarta numele de halou solar. O aureola solara formata in atmosfera, despre care meteorologii spun ca poate fi vazuta destul de rar pe cer, a putut fi observata […] The post Curcubeu circular in jurul soarelui, observat pe cerul SEBEȘULUI. Ce este haloul solar și cum se formeaza first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes . Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

