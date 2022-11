Se spune ca servitorii nu stau la masa cu stapanii… Teoretic, in cațiva ani, Romania trebuie sa devina verde… Foarte verde… Vorbim aici de programul Green Deal care vizeaza intervenții in șapte domenii: energie curata, industrie sustenabila, cladiri și reabilitare, transport sustenabil, biodiversitate, programul „de la ferma in farfurie“ și eliminarea poluarii. Toate masurile sunt gandite sa reduca emisiile de dioxid de carbon la jumatate pana in 2030 și la net zero pana in 2050. Net zero emisii sau neutralitatea climatica inseamna ca toate emisiile produse in țarile membre ale UE vor fi compensate…