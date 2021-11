Stiri pe aceeasi tema

- Inaltpreasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a vizitat și binecuvantat, miercuri, pacienții infectați cu COVID-19 internați la Spitalul de Boli Infecțioase „Sfanta Parascheva” din Iași. Echipat in combinezon de protecție, cu manuși, viziera și masca, acesta a intrat in saloane purtand…

- Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, IPS Teofan, i-a vizitat, miercuri, pe bolnavii cu COVID19 de pe secția ATI a Spitalului de Boli Infectioase din Iasi.”Spitalul de Boli Infectioase prin personalul sau a primit cu bucurie vizita Inaltului Parinte care a slujit Sfantul Maslu in fata statuii doctorului…

- Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, IPS Teofan, i-a vizitat, miercuri, pe bolnavii cu COVID19 in stare grava internati la ATI in Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, managerul unitatii medicale, Florin Rosu, precizand ca prelatul s-a dus in saloane si a stat de vorba cu pacientii. Pana in momentul…

- Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, InaltPreaSfintitul Teofan, a efectuat, astazi o vizita la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, unde s-a rugat la capataiul pacientilor din sectiile de Terapie Intensiva. Pana in momentul de fata este singurul Inalt Ierarh, membru al Sfantului Sinod al Bisericii…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Florin Rosu, propune ca medicamentul Favipiravir folosit in spitale pentru tratamentul pacientilor cu COVID-19, sa poata fi eliberat in farmacie, pe baza de prescriptie si sa fie decontat de la buget. Medicul considera ca, astfel, formele medii de boala…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi, Florin Rosu, a anuntat ca incepand de marti noaptea vor fi internati pacienti cu COVID-19 in sectia exterioara Letcani, potrivit agerpres.ro. Potrivit sursei citate, vor fi ingrijiti doar pacienti cu forme medii de COVID-19…

- Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Florin Roșu, solicita doua saptamani de lock-down in județ și introducerea obligativitații vaccinarii pentru functionarii publici, personalul medical si cel din invatamant. Pentru a doua zi consecutiv, in toate spitalele ieșene locurile rezervate pacinților…

- Dr. Florin Roșu, manager al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, trage un semnal de alarma: toți pacienții care ajung in triajul unitații medicale prezinta forme severe de COVID-19 și au nevoie de un flux mare de oxigen pentru a putea respira. Potrivit acestuia, presiunea crește vizibil pe secțiile…