Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader explica, printr-un mesaj pe Facebook presiunile la care a fost supus pentru modificarea modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala. Toader ar fi fost șantajat cu revocarea din funcție, pentru a promova OUG de modificare, dupa cum transmite prin mesajul postat pe rețeaua…

- Presedintele Camerei Deputatilor Marcel Ciolacu a anuntat ca va demisiona din Parlament in ultima zi de mandat pentru a nu benefica de pensie speciala. Liderul PSD a precizat ca Guvernul Orban a ratat in acest an ocazia sa emita o ordonanta de urgenta pentru eliminarea pensiilor speciale, lucru care…

- Liberalul Ionut Nasleu, fostul consilier personal al lui Nicolae Robu, ex primarul Timisoarei, a lansat un atac virulent pe Facebook. Nu au scapat presedintele Iohannis, premierul Orban, primarul ales Dominic Fritz.

- "Eu cred ca ancheta trebuie sa se desfașoare fara nicio presiune politica. Exista o suspiciune din partea fiecarui roman, dupa ce au vazut imaginile de aseara. Romanii trebuie sa aiba certitudinea ca votul lor a fost numarat corect. De asemenea, domnul Tudorache a facut o sesizare la BEC pentru situația…

- "Ca sa inchida gura celor care striga "frauda la alegerile din Capitala", Iohannis va declara curand stare de urgența. Urmariți cifrele epidemice de azi. Daca cifra pozitivilor va fi mai mare de 2500, lockdown-ul e cert, cel puțin in București. Luați cu asalt super-market-urile, ca ramaneți fara…

- Poliția face cercetari dupa ce un individ din Sectorul 1, implicat in numararea voturilor pentru primarie, a fost suprins cu peste 100 de procese verbale completate și ștampilate asupra sa. Persoana respectiva a fost dusa la audieri. Imaginile au fost postate pe Facebook de Clotilde Armand, care a și…

- "Breaking news! Dupa terminarea numaratorii paralele, am in plus 200 de voturi fața de Clotilde Armand! Așteptam rezultatele oficiale de la BEC!", scrie Tudorache pe Facebook loading...

- Europarlamentarul PLUS sustine ca Poliția Locala trebuie desființata, iar atribuțiile și angajații care indeplinesc condițiile profesionale vor trece la Poliția Naționala, ce va avea un serviciu special pentru comunitați. Citeste si: Daniel Tudorache reactioneaza dupa acuzatiile lui Clotilde…