- Autoritațile au confirmat, miercuri, ca doua persoane din județul Bacau au murit dupa ce s-au infectat cu tulpina Delta a virusului SARS-CoV-2. Anterior, surse oficiale au declarat pentru Știrile Pro TV ca este vorba despre un barbat in varsta de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Varianta delta sau tulpina indiana este considerata cea mai adaptata dintre cele patru variante virale de ingrijorare, cu un grad ridicat de contagiozitate, de doua ori mai mare fata de tulpina initiala si cu aproximativ 60% mai mare decat tulpina Alpha, cunoscuta ca varianta britanica, a informat,…

- In ultimii doi ani, Viorel Lis (77 de ani), fost primar al Capitalei, a avut probleme grave de sanatate. Soția lui, Oana Lis (42 de ani), a explicat recent ca soțul ei nu se mai putea deplasa singur. Viorel Lis, prima apariție TV dupa 2 ani. „Nu mai puteam sa merg aproape deloc” Dupa o absența de doi…

- Doua doze de vaccin anti-Covid-19 par sa protejeze impotriva variantei Delta care este foarte contagioasa, a declarat joi Agenția Europeana a Medicamentului (EMA), relateaza AFP. „Datele aparute din dovezi clare arata ca doua doze de vaccin protejeaza impotriva variantei Delta”, a spus Marco Cavaleri,…

- Cinci muncitori au murit in urma cu o saptamana la Anvers, unde o școala in construcție s-a prabușit. Printre ei un roman cu origini in Republica Moldova, Mihail Balan, in varsta de doar 29 de ani, scrie cotidianul belgian Het Laatste Nieuws . Trei portughezi și doi moldoveni, unul cu cetațenie romana,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat luni seara ca el si sotia sa, Brigitte Macron, s-au vaccinat impotriva coronavirusului. Liderul francez a lansat un nou apel adresat cetatenilor de a se vaccina . “Vaccinat! La fel ca Brigitte si cu mine, la fel ca 25 de milioane de francezi deja, sa…

- Chef Florin Dumitrescu (32 de ani) și soția lui, autoarea blogului Cristina Sima Beauty Blog, au aniversat 10 ani de relație in octombrie 2020. Cuplul are impreuna doua fiice, Ava (6 ani) și Mia (5 ani). Chef Florin Dumitrescu, tata pentru a treia oara? Ce a declarat soția juratului Chefi la Cuțite…