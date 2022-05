Cuplul anului: Irina Tănase ex Dragnea și un multimilionar, fostul iubit al Anei Lesko (GALERIE FOTO) Una lume spune ca Irina Tanase colaboreaza cu serviciile de informații și ca nu l-ar fi iubit niciodata pe Liviu Dragnea. Blondina i-ar fi fost plasata lui Dragnea ca sa-l stoarca de informații. Ca o fi fost, ca n-o fi fost ofițer de informații, cert este ca teleormaneanului i s-au aprins calcaiele dupa femeia cu mult mai tanara decat el care, dupa desparțirea de Dragnea, și-ar fi refacut deja viața. Irina Tanase a fost surprinsa de paparazzi in compania unui domn foarte bogat și renumit. Este vorba de multimilionarul Roger El Akoury, supranumit și regele medicamentelor, fostul patron al farmaciilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

