Cupei Liceelor „Viitorii Campioni”- FINALE

- Apa Canal, noi investiții in parteneriat cu autoritațile locale SC Apa Canal 2000 SA Pitești continua proiectele de parteneriat cu autoritațile locale, realizand investiții benefice pentru comunitați de pe tot cuprinsul județului Argeș. Printre aceste investiții se numara cele de montare a contoarelor…

- Utilaj nou la Salpitflor Societatea Salpitflor Green SA Pitești a achiziționat un utilaj in valoare de 874.650 lei. Autovehiculul va fi utilizat pentru activitatea de salubrizare pe raza municipiului Pitești, respectiv colectarea gunoiului rezultat din maturatul manual de pe strazi, strans și depozitat…

- Festivalul „Toamna Piteșteana” 2022, ediția a XVI-a, se prelungește pana duminica, 23 octombrie! Toamna Piteșteana se desfașoara, in aceste zile, in Piața „Vasile Milea”. Peste 130 de comercianți participa, in acest an, la evenimentul devenit tradiție pentru Pitești, și prezinta, spre vanzare, o variata…

- Vernisajul expoziției stradale de banda desenata „Povestiri din holocaust. Argeș”, la Pitești! Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel” organizeaza, in parteneriat cu Biblioteca Județeana „Dinicu Golescu” Argeș, proiectul cultural – educațional „Povestiri din holocaust.…

- Anunț de interes pentru utilizatorii serviciilor de termoficare centralizata din Pitești TERMO CALOR CONFORT S.A. anunța ca furnizarea agentului termic pentru incalzire se va realiza avandu-se in vedere prevederile Art. 117 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice, dupa inregistrarea,…

- Accident pe Dealul Negru! Un accident grav s-a produs in aceasta dimineața pe DN 7 Pitești – Rm. Valcea. Evenimentul rutier s-a petrecut in comuna Morarești. In accident sunt implicate un autoturism și un autotren, iar doua persoane sunt ranite ușor (din autoturism). Se circula alternativ. Articolul…

- Gentea: Centrul de Copii și Juniori de la FC Argeș crește in valoare de la zi la zi! Sute de copii cresc frumos la Centrul de Copii și Juniori FC Argeș, spune primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea, care se declara fost impresionat de ambiția juniorilor, dar și de profesionalismul antrenorilor!…

- Cristian Gentea: PSD a facut mai multe amendamente la OUG 119 privind energia! Doua amendamente de mare impact social și economic completeaza seria ajustarilor/corecturilor propuse de PSD la OUG 119 privind energia, anunța primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea, președinte executiv al PSD Argeș:…