- VERIFICARI… Dupa duelul din primul tur al Cupei Romaniei, caștigat de „alb-vișinii”, CSM Vaslui și Rapid Brodoc și-au continuat seria meciurilor de pregatire. CSM-ul a invins, in deplasare, pe Viitorul Onești, scor 4-2, iar Rapidul a trecut cu 8-3 de Știința Delești. Reprezentantele județului in viitorul…

- DUEL… Primul tur al Cupei Romaniei la fotbal programeaza miercuri, de la ora 17:30, la Vaslui, duelul dintre CSM Vaslui și Rapid Brodoc, un adevarat derby al orgoliilor. Este binecunoscut faptul ca relațiile dintre cele doua cluburi n-au fost niciodata prea grozave, existand mereu o rivalitate pentru…

- CARE PE CARE… CSM Vaslui joaca astazi un meci decisiv pentru calificarea in finala fazei regionale 1 Nord-Est a Cupei Romaniei. Fotbaliștii pregatiți de cuplul Adi Racovița- Gabriel Craciun vor intalni pe Viitorul Liteni (județul Suceava), astazi, de la ora 18:00. Partida se va disputa pe stadionul…

- REUȘITA… Veste foarte buna pentru fanii echipei Rapid Brodoc. Codruț Anghel, unul dintre cei mai buni jucatori in ediția trecuta a Ligii 3, și-a prelungit contractul cu echipa pregatita de Romica Dorin. Mijlocașul Codruț Anghel (29 de ani) a semnat un contract valabil pe un an de zile. Nascut la București,…

- MERCATO… Rapid Brodoc e de neoprit. Echipa antrenata de Romica Dorin continua mutarile pentru viitorul sezon al Ligii 3. Brodocul a facut deja 9 transferuri in aceasta vara și a prelungit contractele mai multor jucatori de baza. Zilele trecute, “alb-vișinii” au mai adus 4 jucatori tineri, pentru a acoperi…

- REUȘITA… Rapid Brodoc incheie campionatul Ligii 3 cu un meci fara miza, la Falticeni. “Alb-vișinii” au asigurat locul 3 in play-out, dar vor sa incheie sezonul cu un rezultat pozitiv. Antrenorul echipei, Romica Dorin, a fost artizanul salvarii celor de la Rapid Brodoc. Tanarul antrenor și-a indeplinit…

- ȘANSE… Rapid Brodoc merge bine in play-out-ul Ligii 3, fiind neinvinsa de cinci etape, dar nu a scapat de grijile retrogradarii. Trupa pregatita de Romica Dorin e pe locul 4, cu 25 de puncte, la un singur punct in spatele Viitorului Darabani, dar și cu un meci mai puțin disputat. Conform regulamentului,…

- IN GRAFIC… Victorie foarte importanta pentru Rapid Brodoc in antepenultima etapa a Ligii 3. Echipa antrenata de Romica Dorin s-a impus cu 2-0 la Miercurea Ciuc, impotriva echipei secunde a celor de la FK Csikszereda și face un pas uriaș in lupta pentru evitarea retrogradarii. Județul Vaslui are mari…