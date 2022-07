Cupa – premiul… de consolare

Finala judeteana a Cupei Romaniei va propune, in aceasta seara, la Boldești, un duel inedit, intre United Ploiești- echipa antrenata de Cristian Burlacu si Mihai Negreanu și revelatia intrecerii-Olimpia Ciresanu. United a depașit proaspata promovata in Liga a III-a, CS Paulesti, intr-un duel in semifinala, fara istoric. Avand in fata o echipa condusa de Cristi Burlacu dornica de revansa, CS Paulești a cedat la scor. Atletic a obtinut o victorie clara, 4-1, prin golurile marcate de Narcis Tantaru, de doua ori, Oprea si Adrian Vintila care au dus echipa clasata pe locul 2 in Liga A in finala judeteana…