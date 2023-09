Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Australiei, una dintre pretendentele la trofeu, a invins echipa Georgiei cu scorul de 35-15 (21-3), cu bonus ofensiv, sambata, pe Stade de France, in primul sau meci din Grupa C a Cupei Mondiale de rugby din Franta, potrivit Agerpres.Wallabies nu au convins, totusi, in acest meci in…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a fost huiduit si fluierat de publicul de pe Stade de France, vineri, inainte și in timpul discursului sau din deschiderea Cupei Mondiale de rugby. Președintele Franței a apelat la zambet pentru a masca momentele jenante pe care a trebuit sa le suporte. Emmanuel…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a fost huiduit si fluierat de publicul de pe Stade de France, vineri, inainte și in timpul discursului sau din deschiderea Cupei Mondiale de rugby. Seful statului francez a fost huiduit de o mare parte a publicului. In final insa au fost auzite și aplauzele, dupa…

- Incepand de azi și pana pe 28 octombrie, cele mai puternice 20 de echipe naționale din lume se intrec, in Franța, pentru caștigarea Cupei Mondiale. Printre acestea se afla și Romania, "stejarii" revenind la cel mai inalt nivel dupa o pauza de 8 ani. Calificarea Romaniei nu a venit insa pe teren, ci…

- Starul fotbalului feminin brazilian, Marta, a izbucnit in lacrimi, marti la conferinta de presa, evocand cariera sa si mostenirea pe care o va lasa, inaintea unui meci care ar putea fi ultimul pentru ea la Cupa Mondiala, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Selectionata Braziliei, aflata pe locul 3…

- Selectionata Columbiei a invins cu scorul de 2-0 Coreea de Sud, intr-o partida din Grupa H a Cupei Mondiale de fotbal feminin, disputata marti pe Sydney Football Stadium, in fata a 24.323 de spectatori, potrivit Agerpres.Jucatoarele sud-americane au deschis scorul in urma unei lovituri de la 11 m…

- In al doilea meci din Grupa A a turneului de calificare pentru Cupa Mondiala de Fotbal pe Plaja 2024, echipa naționala a Moldovei s-a confruntat cu echipa Italiei. Potrivit FMF, meciul a avut loc pe Arena European Games Park din orașul Baku, Azerbaidjan. Italia a obținut victoria, invingind Moldova…