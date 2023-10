Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda a invins fara emoții Argentina, scor 44-6, și s-a calificat in finala Cupei Mondiale de Rugby din Franța. Selecționerul Ian Foster a vorbit despre performanța reușita de All Blacks și a dezvaluit cum va urmari semifinala dintre Anglia și Africa de Sud.

- Africa de Sud a invins Franța, scor 29-28, și a completat „careul de ași” al Cupei Mondiale de rugby. Francezii se plang de arbitrajul lui Ben O’Keeffe, oficial din Noua Zeelanda. Semifinala Noua Zeelanda - Argentina se joaca vineri, 20 octombrie, de la ora 22:00 Africa de Sud va juca in penultimul…

